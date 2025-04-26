Умерла Вирджиния Джуффре, обвинявшая британского принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии

Джуффре, утверждает, что Эпштейн нанял ее работать массажисткой в возрасте 15 лет, познакомившись с ней на курорте Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Затем ее заставляли заниматься сексом с Эпштейном.

Власти утверждают, что через несколько недель после ареста Эпштейн покончил с собой в нью-йоркском исправительном центре Metropolitan Correctional Center.

Смерть Эпштейна уже много лет вызывает споры: некоторые утверждают, что он был убит в тюрьме, чтобы скрыть разоблачение богатых и влиятельных клиентов, которые якобы были вовлечены в свидания с примерно 250 несовершеннолетними девушками на его острове. В 2024 году группа жертв подала иск, обвинив ФБР в том, что оно скрывает, что не расследовало дело Эпштейна должным образом.