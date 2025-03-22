Умер знаменитый перебежчик Олег Гордиевский. Он работал на КГБ и на британскую разведку

В СССР полковник Гордиевский был заочно приговорен к расстрелу, а в современной России объявлен предателем за передачу британцам большого объема секретной информации. Бывшие сослуживцы называли его „отвратительным типом“ и „талантливым подлецом“.

Но летом того же года британцы сумели провести тайную операцию и вывезти Гордиевского обратно в Британию, где он продолжил консультировать западные спецслужбы.

Это сотрудничество продолжалось 11 лет, пока московское руководство не заподозрило неладное и он не был отозван обратно в Россию в 1985 году.

Попав в Соединенное Королевство в качестве резидента, он вскоре начал сотрудничать с британской контрразведкой МИ-6 под псевдонимом OVATION, а позднее и с британской разведкой МИ-5 .

В 1970-80-х годах Гордиевский на протяжении 15 лет курировал Великобританию и Скандинавию в Первом главном управлении КГБ .

На Западе он был оценен совсем иначе. Считается, что он помог изменить ход холодной войны, объяснив западным структурам, что на самом деле думают в СССР, и как лучше общаться с советским режимом.

В 2007 году за заслуги в обеспечении национальной безопасности Великобритании Олег Гордиевский был награжден орденом Святых Михаила и Георгия, одной из высших наград Соединенного Королевства.

По словам самого Гордиевского, стать перебежчиком его побудили события 1968 года в Чехословакии.