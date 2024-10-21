Умер заклятый противник президента Турции

Проживавший в изгнании в США турецкий радикальный проповедник Фетхуллах Гюлен, согласно сообщениям турецких СМИ, скончался в возрасте 83 лет. Государственный телеканал TRT, ссылаясь на близкие к Гюлену группировки, сообщил что заклятый противник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана умер в больнице в ночь на понедельник, 21 октября.

Анкара обвиняла Гюлена в организации путча против Эрдогана в 2016 году.

Лидер движения „Хизмет“

Влияние Фетхуллаха Гюлена зиждилось на его движении „Хизмет“. Он многие годы поддерживал Эрдогана, но в 2013 году порвал с ним. Правительство Турции обвиняло Гюлена в руководстве „террористической“ группировкой. Сам Гюлен всегда отвергал такие обвинения.