Умер Вольфганг Шойбле - целая институция в политике ФРГ

Но 12 октября 1990 года психически больной человек стреляет в Шойбле во время предвыборного митинга и тяжело ранит политика. С тех пор он находится в инвалидном кресле, парализованный от третьего позвонка и ниже. Сдаваться? Не вариант для Шойбле! Однажды он вспоминал, что не стал долго раздумывать по этому поводу, сказав себе: "Я не могу ничего изменить, но пока я жив, я живу". Через шесть недель после нападения министр дает свою первую пресс-конференцию, сидя в инвалидном кресле.