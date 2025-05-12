Умер Виктор Геращенко — четырежды главный банкир СССР и России

Геращенко по созвучию с фамилией называли Гераклом, а также „человеком-легендой“, „несгораемым фениксом“ и „глыбой банковского дела“.

Геращенко наряду с премьером Виктором Черномырдиным, московским мэром Юрием Лужковым и главой „Газпрома“ Рэмом Вяхиревым входил в „большую четверку“ хозяйственников-тяжеловесов 1990-х годов, вышедших из СССР и нашедших себя в новые времена. В глазах большинства граждан они олицетворяли опыт, взвешенность и надежность.

„Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы“, — написала она.

Впрочем, американский либеральный экономист Джеффри Сакс считал его „худшим центральным банкиром в мире“.

Виктор Геращенко — потомственный банкир. Его отец был первым заместителем председателя Госбанка СССР, который сын впоследствии возглавил.

Окончив Московский финансовый институт, Виктор Геращенко с 1965-го по 1982 год работал в Лондоне, Бейруте, Франкфурте-на-Майне и Сингапуре в структурах Московского народного банка, принадлежавшего СССР, но зарегистрированного еще в 1919 году как британское юридическое лицо. Это сделало его одним из немногих советских финансистов, на практике знавших, как действует западная банковская система, и вообще рыночная экономика.