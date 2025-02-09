Умер первый президент Намибии Сэм Нуйома

К 1959 году Нуйома стал лидером Народной организации Овамболенд. Это движение стало предшественником СВАПО — Народной организации Юго-Западной Африки, одной из главных сил борьбы за независимость, а ныне — правящей партии Намибии.

Вдохновением для него стали истории лидеров сопротивления Намибии 1880-х годов, боровшихся против немецких колонистов. Страна находилась под контролем Германии с 1884 по 1915 год.

Сэм Нуйома родился в 1929 году в Намибии (тогда она еще называлась Юго-Западной Африкой и была подконтрольна Южно-Африканскому Союзу). Он называл себя „старшим сыном крестьянской семьи“. Нуйома работал на железной дороге и увлекался политикой — и горел желанием освободить свой народ от колониального правления.

В 1960 году Нуйома был изгнан из страны. Он жил в Замбии, Танзании и Анголе. Нуйома ездил в Нью-Йорк, чтобы попросить ООН признать независимость Намибии, но ЮАР была против. В 1966 году в стране начал партизанская война за независимость.

Нуйома во время войны руководил СВАПО из изгнания. В ЮАР его называли „террористом-марксистом“.

В 1989 году, когда ЮАР уже согласилась оставить Намибию, Нуйома вернулся в страну. Намибия получила независимость в 1990 году, спустя почти 25 лет войны.