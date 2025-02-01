Умер бывший президент ФРГ Хорст Кёлер

Кёлер был впервые избран президентом Германии в 2004 году и занимал этот пост до 2010 года, когда неожиданно подал в отставку. До работы на посту главы ФРГ Хорст Кёлер возглавлял Международный валютный фонд (МВФ). В 2017 году был назначен личным посланником генсека ООН по урегулированию спора вокруг Западной Сахары. В 2019 году Хорст Кёлер оставил эту должность по состоянию здоровья.