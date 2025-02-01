Умер бывший президент ФРГ Хорст Кёлер

Скончался бывший федеральный президент Германии Хорст Кёлер (Horst Köhler). Он умер рано утром 31 января после короткой, тяжелой болезни, сообщила канцелярия федерального президента в Берлине в субботу, 1 февраля.
Кёлер был впервые избран президентом Германии в 2004 году и занимал этот пост до 2010 года, когда неожиданно подал в отставку. До работы на посту главы ФРГ Хорст Кёлер возглавлял Международный валютный фонд (МВФ). В 2017 году был назначен личным посланником генсека ООН по урегулированию спора вокруг Западной Сахары. В 2019 году Хорст Кёлер оставил эту должность по состоянию здоровья.
По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), с уходом из жизни Хорста Кёлера Германия потеряла яркого, преданного своему делу политика, который на протяжении всей жизни выступал за более справедливый мир.
Отставка Хорста Кёлера в 2010 году
В своем заявлении 31 мая 2010 года Хорст Кёлер назвал причиной ухода в отставку неуважение к институту главы государства, которое, по его мнению, проявили оппозиционные политические партии ФРГ после спорных высказываний Кёлера о миссии бундесвера в Афганистане.
22 мая 2010 года в интервью радиостанции Deutschlandfunk Хорст Кёлер заявил: „В самом крайнем случае наши интересы, к примеру торговые пути, необходимо защищать и военным путем“. Оппозиционные партии связали эту фразу напрямую с присутствием немецких солдат в Афганистане, поскольку именно об этом шла главным образом речь в интервью.
28 мая представители Левой партии, „зеленых“ и социал-демократов (СДПГ) разразились жесткой критикой в адрес Кёлера и потребовали выяснить, действительно ли президент Германии оправдал ведение войны в Афганистане экономическими интересами страны.
Политики из Левой партии призвали Кёлера объяснить свою позицию в обращении к нации. „Зеленые“ настаивали на том, чтобы он отказался от своих слов, а представители СДПГ заявили, что высказывания президента о миссии бундесвера в Афганистане „ошибочны и сбивают с толку“.