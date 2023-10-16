Умер бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари

«Мартти Ахтисаари верил в человечество, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом в эпоху перемен, которая привела Финляндию в глобальную эру ЕС», — приводит канцелярия слова Ниинистё.

Ахтисаари занимал пост президента Финляндии с 1994 года по 2000 год.

В качестве переговорщика и посредника он выступал во многих военных конфликтах, создал организацию по мирному посредничеству CMI.