2025.03.22 16:45

Умер американский боксер Джордж Форман

 
Deutsche Welle
Jonas Čepulis, 29, was unable to defeat American George Foreman, 19, for the Olympic Heavyweight title on this day in 1968.
Jonas Čepulis, 29, was unable to defeat American George Foreman, 19, for the Olympic Heavyweight title on this day in 1968.

В США ушел из жизни боксер Джордж Форман - олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в тяжелом весе. Он побеждал на ринге Йонаса Чепулиса из СССР и Акселя Шульца из Германии, но уступил Мохаммеду Али.

Американский боксер Джордж Форман умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила семья спортсмена в его Instagram-аккаунте в пятницу, 21 марта.

„С глубокой скорбью мы объявляем о кончине нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, который мирно ушел из жизни 21 марта 2025 года в окружении близких. Преданный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый прадед, он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью“, - сказано в заявлении.

Достижения Джорджа Формана

Форман - олимпийский чемпион и двукратный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. На Олимпиаде 1968 года в Мехико он победил в финале советского боксера Йонаса Чепулиса из Литвы.

В январе 1973 года Форман победил знаменитого американского боксера Джо Фрейзера. Ту встречу назвали „боем года“. В июне 1976 года Форман еще раз одолел Фрейзера.

В 1974 году Форман проиграл в упорной борьбе Мохаммеду Али. Тот бой вошел в историю как „грохот в джунглях“. В 1995 году Форман встречался с немцем Акселем Шульцем (Axel Schulz).

С 2000-х годов Форман ушел с ринга и стал пастором церкви пятидесятников в Хьюстоне, штат Техас. Он стал глубоко верующим христианином, проповедовал и помогал нуждающимся.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии