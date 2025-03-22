Умер американский боксер Джордж Форман

Американский боксер Джордж Форман умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила семья спортсмена в его Instagram-аккаунте в пятницу, 21 марта.

„С глубокой скорбью мы объявляем о кончине нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, который мирно ушел из жизни 21 марта 2025 года в окружении близких. Преданный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый прадед, он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью“, - сказано в заявлении.

Достижения Джорджа Формана

Форман - олимпийский чемпион и двукратный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. На Олимпиаде 1968 года в Мехико он победил в финале советского боксера Йонаса Чепулиса из Литвы.

