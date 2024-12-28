Ультиматум Фицо. Словакия грозит прекратить поставки электроэнергии Украине

Словакия — один из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. В результате российских ракетных ударов были уничтожены более 80% энергетических объектов Украины. В интервью Би-би-си глава компании „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий говорил, что избежать блэкаута зимой 2024-2025 года можно будет в том числе благодаря импорту электроэнергии из Европы. Словакия, в свою очередь, в октябре обещала обеспечить Украине аварийные поставки энергии.

В своем десятиминутном обращении Фицо предупредил об ответных мерах, которые могут быть приняты, если Украина не откажется от планов остановить транзит российского газа. „После 1 января мы оценим ситуацию и возможные ответные меры против Украины. Если это будет неизбежно, мы остановим поставки электричества, в котором Украина нуждается во время отключений сети. Или же мы договоримся о других путях“, — заявил Фицо.

Премьер-министр Словакии назвал решение о прекращении транзита „чрезвычайно дорогостоящим жестом“. „Европейский Союз заплатит около 120 млрд евро больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Наша конкурентоспособность снова упадет. Словакия потеряет примерно полмиллиарда евро на транзитных сборах, Украина потеряет почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет лишь 2,5 млрд евро. Мы наказали россиян, не так ли?“, — сказал Фицо.

Он заявил, что в результате в Словакии вырастут цены на газ, а страна окажется в конце цепочки поставок, если они будут осуществляться по альтернативным маршрутам. В этой ситуации выиграют только США, считает Фицо.