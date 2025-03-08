Украину покинули западные специалисты по спутниковым снимкам

Источник в правительстве президента Украины подтвердил изданию Time, что операции в районе Курска больше всего пострадали именно от потери доступа к разведданным США, поскольку украинцы утратили возможность обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и других боевых самолетов, когда они взлетают с территории России. В результате в распоряжении у военных стало гораздо меньше времени, чтобы предупредить мирных жителей и военнослужащих о риске приближающегося российского авиаудара или старта ракет. „Это очень опасно для наших людей“, - подчеркнул источник в правительстве. - Это нужно немедленно изменить“. Кроме того, потеря спутниковых разведданных США также нанесла ущерб способности украинских сил наносить удары большой и средней дальности по российским целям, добавил он.