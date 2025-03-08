Украину покинули западные специалисты по спутниковым снимкам

Украину покинули все западные „партнеры“ из группы специалистов, которые помогали получать и обрабатывать спутниковую разведывательную информацию в военном штабе в Киеве. Об этом вечером в пятницу, 7 марта, сообщил американский журнал Time со ссылкой на источник, близкий к Генеральному штабу Украины. „Никого не осталось“, - заявил он, не конкретизировав, каких именно „партнеров“ имеет в виду.
Решение администрации президента США Дональда Трампа лишить обороняющуюся от российской военной агрессии страну доступа к спутниковым снимкам помогло российскому продвижению на критическом участке фронта, ослабив переговорную позицию президента Украины Владимира Зеленского. Произошедшее на этой неделе решение напрямую повлекло за собой многочисленные потери в рядах Вооруженных сил Украины за последние дни, сообщили пять высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных, знакомых с ситуацией, пишет Time.
„В результате этой паузы погибли сотни украинцев, - рассказал один из украинских офицеров в интервью журналу. - Это действительно дает преимущество противнику на линии фронта“. Он добавил, что ВСУ вынуждены сражаться без некоторых из своих основных систем вооружения не из-за усилившихся российских атак, а из-за „отступления американцев“ от взятых на себя обязательств.
Наиболее ощутимый удар для Украины - в Курской области
Удар для украинцев был наиболее острым в российской Курской области, где украинские военные с трудом удерживают полосу территории, которую они захватили с августа 2024 года, пишет Time. Зеленский рассматривает этот регион как критически важный источник рычагов в любых будущих мирных переговорах по обмену территорий с россиянами. Однако с тех пор, как США прекратили обмен разведданными, российские воска при поддержке северокорейских солдат быстро продвинулись в Курской области, стремясь отрезать украинские линии снабжения в регион, согласно актуальным картам поля боя, подготовленным украинским OSINT-проектом Deep State.
Источник в правительстве президента Украины подтвердил изданию Time, что операции в районе Курска больше всего пострадали именно от потери доступа к разведданным США, поскольку украинцы утратили возможность обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и других боевых самолетов, когда они взлетают с территории России. В результате в распоряжении у военных стало гораздо меньше времени, чтобы предупредить мирных жителей и военнослужащих о риске приближающегося российского авиаудара или старта ракет. „Это очень опасно для наших людей“, - подчеркнул источник в правительстве. - Это нужно немедленно изменить“. Кроме того, потеря спутниковых разведданных США также нанесла ущерб способности украинских сил наносить удары большой и средней дальности по российским целям, добавил он.
Компания Maxar лишила Киев доступа к спутниковым снимкам
Американская компания Maxar Technologies лишила Украину доступа к своим спутниковым снимкам. Компания обосновала решение „административным запросом“, но фактически этот шаг является следствием запрета администрации США на предоставление Украине разведывательных данных, написало ранее издание „Мілітарний“, ссылаясь на нескольких пользователей сервиса. Maxar является одним из ведущих поставщиков коммерческих спутниковых снимков, по которым отслеживались передвижения российских войск и фиксировались последствия ударов по объектам в Украине и РФ.
Ранее стало известно, что администрация Трампа запретила передачу американских разведданных Украине. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил соответствующую информацию СМИ. The New York Times со ссылкой на источник уточнила, что Киеву больше не передается информация, необходимая для целенаведения. Тем самым усложнено нанесение ударов по российским войскам, в то же время у Киева остался доступ к другим спутниковым снимкам, пишет издания. Решение последовало через два дня после того, как Трамп распорядился приостановить военную и гуманитарную помощь Украине на фоне скандала с президентом этой страны Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.