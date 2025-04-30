Украинскую журналистку Рощину перед смертью жестоко пытали

Российские власти вернули тело погибшей в плену украинской журналистки Виктории Рощиной без некоторых внутренних органов, сообщило издание „Важные истории“ в своем расследовании во вторник, 29 апреля. По мнению собеседника издания, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть следы жестоких пыток, которым Рощину подвергали перед смертью. Тело журналистки было возвращено на родину еще в конце февраля, но до сих пор об этом не объявляли, так как шли ДНК-экспертизы. 24 апреля в Верховной раде подтвердили, что это останки Рощиной.