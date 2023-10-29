Украинский "Нафтогаз" не продлит транзит российского газа в Европу

По словам Чернышёва, Украина до сих пор продолжает транзит российского газа исключительно с целью поддержки стран Евросоюза, которые в нём нуждаются. Однако Евросоюз заявил о том, что полностью откажется от потребления именно российского газа до 2027 года, и Украина "заинтересована в том, чтобы поддерживать и стимулировать это". Он сказал, что страна готова и к досрочному расторжению контракта в любой момент, но в этом случае Европа лишится поставок.