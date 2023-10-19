Украинский генштаб косвенно подтвердил сообщения о новом десанте на левый берег Днепра

 
bbcrussian.com
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Украинский генштаб в сводке на вечер среды косвенно подтвердил сообщения о новом десанте на левый берег Днепра: среди населенных пунктов, по которым наносила удары российская авиация, значится село на левом берегу, до которого, по сообщениям военных блогеров, дошли украинские морпехи.

«На херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Новоберислава, Козацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области», — говорится в сводке.

Песчановка — это село на левом берегу, часть которого, вместе с соседним селом Пойма, согласно сообщениям российских военных блогеров, два дня назад заняли высадившиеся на оккупированном Левобережье украинские морские пехотинцы.

Пойма и Песчановка расположены примерно в трех с половиной километрах от берега Днепра, а упомянутое в сводке Приднепровское — напротив них на правом берегу, который контролируют законные власти Украины.

В Приднепровском расположен железнодорожный мост через Днепр, а дальше железная дорога проходит через Пойму.

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