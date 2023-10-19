Украинский генштаб косвенно подтвердил сообщения о новом десанте на левый берег Днепра

«На херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Новоберислава, Козацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области», — говорится в сводке.

Песчановка — это село на левом берегу, часть которого, вместе с соседним селом Пойма, согласно сообщениям российских военных блогеров, два дня назад заняли высадившиеся на оккупированном Левобережье украинские морские пехотинцы.

Пойма и Песчановка расположены примерно в трех с половиной километрах от берега Днепра, а упомянутое в сводке Приднепровское — напротив них на правом берегу, который контролируют законные власти Украины.