Украинский футболист сбежал в Россию и собирается получить российский паспорт

Александр Роспутько не вернулся в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского "Антверпена". Как сообщало издание "Динамомания", он оставил свою футбольную форму в аэропорту, удалил все записи в соцсетях и перестал отвечать на звонки.
Отец футболиста заявил, что пока не может рассказать о причинах побега сына, но подчеркнул, что "в России ему точно будет безопасней".
"Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке", – заявил отец Александра Роспутько.
Также отец опроверг информацию о том, что в ближайшее время футболист начнет играть за какую-либо российскую команду.
"Настоящее время"
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