2024.09.15 16:30

Украинский экс-олигарх Коломойский лишен гражданства Кипра

 
Deutsche Welle
Kipro pasas
Kipro pasas
ФОТО: Stringer . | Reuters / Scanpix

В правительстве Кипра Коломойского назвали „лицом сомнительного характера“. Решение предоставить бизнесмену „золотой паспорт“ в 2010 году вредит репутации республики, считают в Никосии.

Правительство Кипра лишило гражданства восьмерых человек, в том числе украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщила газета Philenews в субботу, 14 сентября.

Коломойский получил „золотой паспорт“ в обмен на инвестиции в 2010 году. При этом, по сведениям издания, бизнесмен не уведомил кипрские власти о том, что двумя годами ранее против него расследовалось в России дело о неуплате налогов.

В решении кипрского правительства говорится, что как до, так и после натурализации бизнесмен остается „лицом сомнительного характера“, а предоставление ему гражданства создало большой риск для репутации республики.

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Источник
Deutsche Welle
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