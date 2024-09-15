Украинский экс-олигарх Коломойский лишен гражданства Кипра

Правительство Кипра лишило гражданства восьмерых человек, в том числе украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщила газета Philenews в субботу, 14 сентября.
Коломойский получил „золотой паспорт“ в обмен на инвестиции в 2010 году. При этом, по сведениям издания, бизнесмен не уведомил кипрские власти о том, что двумя годами ранее против него расследовалось в России дело о неуплате налогов.
В решении кипрского правительства говорится, что как до, так и после натурализации бизнесмен остается „лицом сомнительного характера“, а предоставление ему гражданства создало большой риск для репутации республики.