"Украинский балет", который гастролировал по Швеции, оказался связан с Россией

SVT также выяснило, что сайт Touring Actors — норвежской компании по бронированию билетов на выступления этой группы — базируется на российском сервере. Сама фирма принадлежит гражданину России, который зарегистрирован как владелец бизнеса в Москве.

Издание пишет, что по адресу в Киеве, указанному на сайте Ballet of Ukraine, шведский корреспондент обнаружил офисное здание и торговый центр, а не балетную студию.

Когда анонимный блогер сообщил SVT, что эти артисты на самом деле — россияне , журналисты решили это проверить.

На их афишах были цвета украинского флага, а шведы посещали эти выступления, считая, что таким образом поддерживают Украину, указывает издание.

Этой зимой группа Ballet of Ukraine посетила восемь шведских городов, где представляла „Щелкунчик “ Чайковского.

По данным издания, семь из 14 танцовщиков, которые были указаны на сайте группы, также работают в России.

Однако российский бизнесмен из Touring Actors в интервью SVT опроверг информацию о связях с Россией и назвал это клеветой. Он сказал, что Ballet of Ukraine не нанимает российских танцовщиков.

Художественный руководитель группы сообщил SVT, что список танцовщиков на сайте старый, но при бронировании билетов была видна ссылка именно на этот список артистов.

Сейчас сайты компаний Ballet of Ukraine и Touring Actors удалены.

Шведские журналисты также не нашли ни одной украинской или российской компании, которая получила деньги за выступления из Швеции.