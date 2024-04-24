Украинских мужчин не будут лишать в ФРГ статуса беженцев

"Я уверен в том, что это не повлияет на статус нуждающихся в защите беженцев из Украины вне зависимости от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчинах". Так официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль (Maximilian Kall) ответил 24 апреля на вопрос корреспондента DW о возможных последствиях решения МИД Украины временно приостановить оказание консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей.

Решение МИД Украины в Берлине не комментируют

Такой защищенный статус украинские беженцы имеют во всех странах Европейского Союза вследствие того, что они были вынуждены покинуть родину, спасаясь от российской агрессии, добавил Каль на правительственной пресс-конференции в Берлине.