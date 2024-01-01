Украинских беженцев в ФРГ в 2023 году стало немногим больше

В 2023 году в Германии не сильно увеличилось количество украинских беженцев. По данным федерального МВД, которые приводит газета Neue Osnabrücker Zeitung в понедельник, 1 января, к 25 декабря 2023 года в Германии зарегистрированы 1,132 млн человек, въехавших в страну в связи с агрессией РФ против Украины. Год назад их было 1,045 миллиона.

Больше всех беженцев приняла земля Северный Рейн - Вестфалия. Здесь зарегистрированы более 231 000 украинцев. На втором месте Бавария (158 505), далее - Баден-Вюртемберг (154 749). Наименьшее число беженцев из Украины - в Бремене (12 188 человек) и Сааре (15 328 человек).

Германия меняет курс по отношению к беженцам