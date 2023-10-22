Украинские войска высадились на левый берег Днепра в Херсонской области: почему это важно

Это потенциально значимое событие. Цель контрнаступления Украины на юге — перерезать сухопутный коридор к Крымскому полуострову, который Москва незаконно аннексировала в 2014 году.

В текстовом сообщении представители 46-й бригады сообщили Би-би-си, что войска ведут тяжелые бои, пытаясь взять под полный контроль село Крынки. Если это удастся, говорят они, передовые подразделения получат базу для начала более масштабного наступления, направленного на разделение российских войск и перерезание их линий снабжения.

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские силы продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу. Об активизации боевых действий в районе села Крынки пишут и российские военные блогеры.

События там привлекают пристальное внимание: в случае успеха командование ВСУ не преминет им воспользоваться. Украинское контрнаступление, начатое в июне, до сих пор продвигалось медленно, с ограниченными территориальными успехами.