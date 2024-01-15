Украинские СМИ утверждают, что ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет-разведчик А-50

По их данным, удар по А-50 нанесли около 21:10–21:15 по местному времени (совпадает с рижским) в районе Кирилловки в Запорожской области, после чего самолет пропал с радаров и перестал отвечать на запросы тактической авиации. Украинские издания утверждают, что пилот российского Су-30 видел, как загорелось и упало неустановленное воздушное судно.

А-50 — советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он может находить воздушные, надводные и наземные цели (одновременно до 60 штук), наводить на них истребители или самолеты фронтовой авиации. Согласно открытым источникам, в 2022 году Россия имела три самолета А-50 и шесть его модификаций А-50У.