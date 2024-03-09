Украинские СМИ: Экс-главком ВСУ уволен с военной службы

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и экс-начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала уволены с военной службы по состоянию здоровья. Об этом издания "Украинская правда" и "Зеркало недели" пишут в субботу, 9 марта, со ссылкой на неназванных собеседников в министерстве обороны. По их данным, обоих генералов сняли с воинского учета.

Еще зимой главком ВСУ прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии, указали источники "Зеркала недели". По их словам, в феврале Залужный, занимавший этот пост с июля 2021 года, написал рапорт об увольнении с военной службы.

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