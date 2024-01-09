Украинские хакеры опубликовали личные данные более 20 млн клиентов российского "Альфа-банка"

В базе, которую опубликовал Kiborg, содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, карт и счетов более 24 млн физических лиц, а также сведения о более 13 млн юридических лиц, которых обслуживает "Альфа-банк".
Как отмечают "Важные истории", доступ к этим данным хакеры получили еще в октябре. Тогда Kiborg опубликовал фрагмент базы, содержащий информацию о 44 тысячах клиентов банка. В "Альфе" факт взлома тогда отрицали.
Ранее группировка Kiborg взломала базу данных российской системы бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел". Тогда украинские хакеры утверждали, что получили данные о 664 млн перелетов, совершенных с 2007 по 2023 года. Среди утекшей информации были фамилии, имена и телефоны пассажиров.
"Альфа-банк" — крупнейший частный банк России. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину финансовое учреждение попало под санкции Евросоюза, Великобритании, США и других стран. Один из основателей и основных акционеров "Альфа-банка" — Петр Авен.