Украинские хакеры опубликовали личные данные более 20 млн клиентов российского "Альфа-банка"

В базе, которую опубликовал Kiborg, содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, карт и счетов более 24 млн физических лиц, а также сведения о более 13 млн юридических лиц, которых обслуживает "Альфа-банк".

Как отмечают "Важные истории", доступ к этим данным хакеры получили еще в октябре. Тогда Kiborg опубликовал фрагмент базы, содержащий информацию о 44 тысячах клиентов банка. В "Альфе" факт взлома тогда отрицали.

Ранее группировка Kiborg взломала базу данных российской системы бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел". Тогда украинские хакеры утверждали, что получили данные о 664 млн перелетов, совершенных с 2007 по 2023 года. Среди утекшей информации были фамилии, имена и телефоны пассажиров.