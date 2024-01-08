Украинские города вновь подверглись ракетным обстрелам

Взрывы были слышны в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Харькове и Хмельницком. Подтверждённой информации о последствиях атаки пока нет.

Власти Кривого Рога также сообщили, что часть его жителей осталась без света, в городе не ходит электротранспорт. Однако власти связали это с погодными условиями, а не с последствиями российской атаки.

В Запорожье в результате попадания ракет в жилые районы пострадали два человека. Об этом сообщил глава областной администрации Юрий Малашко. По его словам, город атаковали крылатые и баллистические ракеты с разных направлений. В Запорожье частично пропало электричество.

Российские войска нанесли как минимум четыре удара по Харькову, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Пострадала одна местная жительница. Кроме того, возник пожар на промышленном объекте. Его тушат спасатели.

Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Хмельницком на западе страны, куда долетели крылатые ракеты, запущенные ранее с самолётов.

Сообщений о жертвах не поступало.