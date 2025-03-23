Украинские дроны ударили по регионам РФ, есть погибший

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении и перехвате 59 украинских беспилотников в ночь на воскресенье, 23 марта. Они сбиты над Ростовской, Астраханской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Саратовской областями и над оккупированным Крымом. Такие данные приводятся в Telegram-канале ведомства.
Жертвы и повреждения в регионах России
Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал в Telegram о временном закрытии аэропортов Волгограда и Саратова.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что на трассе Морозовск-Цимлянск из-за атаки БПЛА загорелся автомобиль, один человек погиб. Обломки дронов также упали в хуторе Каюковка, повреждено остекление в частном доме, пострадавших нет.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что при падении обломков дрона в регионе пострадал жилой дом и автомобиль. Где именно, чиновник не уточнил.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил в Telegram, что пострадавших и повреждений в регионе нет. Аналогичное сообщение опубликовал глава Воронежской области Александр Гусев. Некоторые российские Telegram-каналы, например Shot, публикуют кадры взрывов над Волгоградом и пишут, что ВСУ пытались атаковать НПЗ к югу от города.
Договоренности РФ и Украины
18 марта в Кремле заявили, что Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней. Минобороны РФ отчиталось, что по приказу Путина сбило собственные дроны, запущенные по украинской энергоинфраструктуре.
В свою очередь Киев поддерживает предложение прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, но будет отвечать на удары России, если они не прекратятся, заявил Владимир Зеленский.
При этом регулярные атаки дронов на регионы Украины и России продолжились. В Киеве в ночь на 23 марта погибли два человека, семь ранены.