Украинские дроны ударили по регионам РФ, есть погибший

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram , что на трассе Морозовск-Цимлянск из-за атаки БПЛА загорелся автомобиль, один человек погиб. Обломки дронов также упали в хуторе Каюковка, повреждено остекление в частном доме, пострадавших нет.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал в Telegram о временном закрытии аэропортов Волгограда и Саратова.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении и перехвате 59 украинских беспилотников в ночь на воскресенье, 23 марта. Они сбиты над Ростовской, Астраханской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Саратовской областями и над оккупированным Крымом. Такие данные приводятся в Telegram-канале ведомства.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что при падении обломков дрона в регионе пострадал жилой дом и автомобиль. Где именно, чиновник не уточнил.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил в Telegram, что пострадавших и повреждений в регионе нет. Аналогичное сообщение опубликовал глава Воронежской области Александр Гусев. Некоторые российские Telegram-каналы, например Shot, публикуют кадры взрывов над Волгоградом и пишут, что ВСУ пытались атаковать НПЗ к югу от города.

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