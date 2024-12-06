Украинские дроны атаковали Керчь. Движение по Крымскому мосту перекрыто

По данным „Крымского ветра“, взрывы произошли в районе судостроительного завода „Залив“ в Керчи, жители видели отсвет пожара в микрорайоне Аршинцево. Как уточняет издание „Крым.Реалии“, в Керченском проливе сработала система противовоздушной обороны.

Атака на аннексированный полуостров началась около пяти утра (6:00 по рижскому времени), пишет „Крымский ветер“, в ней были задействованы БПЛА и морские беспилотники. С 5:17 утра было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.