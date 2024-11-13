Украинские активисты пытались сорвать выступление Навальной

Навальная: „Враг у нас один“

Позже Юлия Навальная прокомментировала в Telegram акцию украинских активистов в Лиссабоне. Вдова оппозиционера рассказала, что ее выступление на конференции было посвящено тому, „как западные технологические компании часто помогают диктаторам, слепо следуя безумным репрессивным законам“, и тому, „что с этим можно сделать“.

Группа украинских участников Web Summit устроила акцию в середине ее выступления. По словам Навальной, она попросила представительницу протестующих взять микрофон и сформулировать вопрос к ней. „Вопрос звучал так: поддерживаю ли я войну против Украины? - написала Навальная. - Серьезно? Вы это у меня спрашиваете? Но если надо проговорить, то я готова это сказать ещё раз и ещё раз. Я борюсь против режима Путина и против войны. И считаю, что это взаимосвязанные вещи. Мой муж, Алексей Навальный, боролся против Путина и против войны, и был за это убит в тюрьме“.