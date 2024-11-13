Украинские активисты пытались сорвать выступление Навальной

Украинские активисты устроили акцию протеста и попытались сорвать выступление Юлии Навальной на одной из крупнейших технологических конференций в мире - Web Summit 2024 в Лиссабоне. Об этом сообщила во вторник, 12 ноября, в своем аккаунте в соцсети Х украинская активистка Кристина Жук.
Во время выступления вдовы российского оппозиционера Алексея Навального группа украинцев включила сигнал воздушной тревоги и начала выкрикивать на английском языке лозунги „Остановите Россию“ и „Остановите войну“. На видео также слышны аплодисменты зрителей в зале, но кому именно они были адресованы, неясно.
„Выступление навальной на вебсамите сорвали, спасибо всем украинцам кто присоединился к акции“, - написала Жук по итогам протеста (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.). „Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира“, - добавила она.
Навальная: „Враг у нас один“
Позже Юлия Навальная прокомментировала в Telegram акцию украинских активистов в Лиссабоне. Вдова оппозиционера рассказала, что ее выступление на конференции было посвящено тому, „как западные технологические компании часто помогают диктаторам, слепо следуя безумным репрессивным законам“, и тому, „что с этим можно сделать“.
Группа украинских участников Web Summit устроила акцию в середине ее выступления. По словам Навальной, она попросила представительницу протестующих взять микрофон и сформулировать вопрос к ней. „Вопрос звучал так: поддерживаю ли я войну против Украины? - написала Навальная. - Серьезно? Вы это у меня спрашиваете? Но если надо проговорить, то я готова это сказать ещё раз и ещё раз. Я борюсь против режима Путина и против войны. И считаю, что это взаимосвязанные вещи. Мой муж, Алексей Навальный, боролся против Путина и против войны, и был за это убит в тюрьме“.
Юлия Навальная также напомнила, что ее покойный муж „использовал как трибуну антивоенной речи каждое заседание суда против него“, включая заседание, состоявшееся 24 февраля 2022 года. „Так я и сказала. А еще сказала о том, что враг у нас один. И украинцам не надо придумывать себе врага в лице российской оппозиции“, - подчеркнула она.
Волков: Навальной удалось завершить выступление
Вопреки утверждениям о срыве выступления вдовы Навального, его соратник, политик Леонид Волков, который тоже находился в зале, заявил, что Юлии Навальной удалось закончить свою речь. Волков утверждает, что „после аплодисментов“ она „вернулась за кафедру“ и закончила выступление. „Потому что это была очень важная речь - о том, как бигтех помогает диктатурам“, - написал политик в Telegram.