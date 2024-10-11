Украинская журналистка Рощина умерла в российском плену

Рощину неоднократно задерживали российские военные. 11 марта 2022 года, когда она направлялась в Мариуполь, ее задержали сотрудники ФСБ, обвинив якобы в шпионаже. Журналистку удерживали 10 дней, но потом обменяли на пленных российских солдат. После этого Рощина вернулась в родное Запорожье и продолжала работать на подконтрольной Украине территории.

Летом 2023 года она отправилась из Украины в Польшу, чтобы добраться через Россию до оккупированных территорий на востоке Украины. Там журналистка пропала без вести, а в мае 2024 года минобороны РФ подтвердило, что ее задержали и она находится на территории России. Впоследствии Международный комитет Красного Креста подтвердил, что Рощина находится в заложниках, но доступа к ней нет.