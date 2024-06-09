Украинская разведка заявила о поражении российского истребителя Су-57

По данным ГУР, это произошло в субботу 8 июня, на территории аэродрома „Ахтубинск“ в астраханской области, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения.

Главное управление разведки публикует спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме „Ахтубинск“ 7 и 8 июня.

„На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения“, — отмечает ГУР.

Су-57 — самый современный российский истребитель, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69, подчеркивает украинская разведка.

Он был разработан для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27.