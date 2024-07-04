"Украинская правда": Зеленский планирует сменить премьер-министра

„Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет... Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться“, — утверждает один из собеседников издания.