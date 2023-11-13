Украинская делегация прибыла в Вашингтон для обсуждения формулы мира и вопросов обороны

Российские силы не оставляют попыток окружить Авдеевку в Донецкой области, на этом направлении за последние сутки украинские военные отбили больше всего атак. Всего Генштаб ВСУ сообщает о 69 боевых столкновениях на фронте.

Президент Владимир Зеленский в вечером обращении к нации предупредил, что зимой Россия может увеличить количество ударов по украинской инфраструктуре, и призвал сосредоточить все внимание на защите, он также поблагодарил союзников за поддержку.