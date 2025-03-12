Украинская армия уходит? Что происходит в Курской области

Российская армия за последние дни взяла под контроль ряд населенных пунктов на территории Курской области, которые с августа прошлого года удерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Российское госагентство ТАСС и „военкоры“ 12 марта опубликовали видеозаписи с российскими военными в центре Суджи. А основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев 12 марта сообщил, что украинские военные планомерно покидают Курскую область. С украинской стороны пока никаких комментариев не поступало.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке за вторник, 11 марта, сообщил о тяжелых боях, но не предоставил подробной информации о ситуации в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в последний раз прокомментировал ситуацию еще 10 марта, отметив, что угрозы окружения украинских подразделений в Курской области нет. „Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны“, - отметил Сырский в сообщении на своей странице в сети Facebook.
„Выгодные рубежи“ - на территории Украины?
Известный военный обозреватель, полковник австрийской армии Маркус Райснер (Marckus Reisner) в своей аналитической записке, обнародованной в тот же день на официальном сайте вооруженных сил Австрии, отметил, что „курская операция ВСУ подходит к концу“ и заявил о постепенном отступлении украинских частей на территорию Украины. „По имеющимся наблюдениям, украинские солдаты отступают малыми конвоями - четкий сигнал об общем приказе об отступлении. Там, где транспортные средства не проходят, солдаты спешиваются и пытаются добраться до границы малыми группами - под постоянным наблюдением российских дронов. Теперь речь идет лишь о том, чтобы максимально невредимыми вырваться из котла“, - отметил Райснер в своем посте.
По его словам, украинские подразделения отступают не только по основным простреливаемым дорогам, но и по второстепенным, в частности, преодолевая водные препятствия с помощью понтонных переправ. „Россияне пытаются уничтожить последние мосты или созданные украинскими инженерными войсками вспомогательные переправы, чтобы перерезать украинцам пути отхода“, - отмечает австрийский полковник.
„Угрозы полного окружения нет“
Известный украинский военный корреспондент Юрий Бутусов, находящийся сейчас вблизи зоны боевых действий в Сумской области, в разговоре с DW 11 марта подтвердил, что передвижение по дорогам, по которым до сих пор подвозили из Украины в Суджу провиант и боеприпасы, на данный момент стало очень опасным. В то же время он считает, что угрозы полного окружения украинских сил в Курской области нет. „Есть угроза только на отдельных позициях. Надеюсь, что те, кто находятся на них понимают угрозу и смогут вовремя отойти“, - отметил Бутусов.
Корреспондент считает нецелесообразным дальнейшее пребывание украинских подразделений в Курской области. „Враг имеет значительное численное преимущество и удобное тактическое положение. Я не считаю, что есть какой-то смысл лишние несколько дней там находиться“, - констатирует Бутусов.
„На украинской территории позиции для обороны будут лучше“
Директор консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец также считает, что отступление на территорию Украины будет наиболее безопасным сценарием в сложившейся ситуации, учитывая проблемы с логистикой и значительное численное преимущество россиян. По его словам, Россия сконцентрировала на этом участке фронта группировку в 60 тысяч человек. „Логистическая составляющая - Ахиллесова пята. Если мы передвигаемся на свою территорию, то возможности наших бригад для обороны будут лучше“, - констатирует эксперт.
По мнению Згурца, для украинской стороны больше нет и политической целесообразности удерживать позиции в Курской области, которая заключалась в потенциальном обмене территориями между Украиной и Россией. „Трамп игнорирует эту составляющую. Поэтому она становится несколько призрачной. Следовательно, на первый план выходят военные цели. А они уже в значительной степени достигнуты: минимизировать риски для Сумской области, оттянуть определенное количество российских сил с других направлений и нанести им максимальный ущерб“, - отметил Згурец.
В то же время мнения западных аналитиков по итогам курской операции ВСУ разделились. Бывший советник министра обороны Германии Нико Ланге (Nico Lange) в интервью немецкому телеканалу ZDF, так же как и Сергей Згурец, оценил операцию ВСУ в Курской области как успешную. Он не исключает, что украинские военные еще некоторое время смогут держать там оборону. „Украина заняла ряд выгодных для обороны точек в Курской области и удерживает их, несмотря на российское наступление. Россияне еще далеки от того, чтобы полностью вытеснить украинцев из Курской области. Для украинцев очевидно: пока бои с этими огромными силами с российской стороны ведутся на территории России, этих сил россиянам не хватает в Украине. Каждый день с этой точки зрения - это выигрыш“, - говорит Нико Ланге. По его мнению, курская операция показала слабость российских властей, которым не удалось выбить украинские силы с российской территории в сжатые сроки, как того требовал Кремль.
„Тщетная трата ресурсов“, говорят критики
Есть в экспертной среде на Западе, однако, и критики этой операции, которые называют ее пустой тратой ресурсов. К ним относится, в частности, Марина Мирон из аналитического центра King’s College в Лондоне. „Россия не перебрасывала в Курскую область силы с других участков фронта, как на это рассчитывали украинцы. Россияне долгое время скорее сдерживали украинские силы на занятых рубежах, чем вытесняли их“, - отмечает британская эксперт. По ее убеждению, удержание российских территорий потеряло смысл для Украины еще в тот момент, когда стало ясно, что не удастся захватить какой-либо стратегический объект, как-то Курская АЭС. „С точки зрения военной стратегии, это был катастрофический выбор. Украина удлинила линию столкновения, изначально не имея достаточных материальных и человеческих ресурсов“, - критикует Мирон.
По мнению полковника Маркуса Райснера, подводить итоги курской операции можно будет лишь тогда, когда будет понятно, с какими потерями и насколько упорядоченно произойдет неизбежное, по его мнению, отступление украинских сил из Курской области. „Если это (упорядоченное отступление. - Ред.)“ осуществить не удастся, россияне смогут продвинуться дальше, пока они не наткнутся на стабильную линию обороны. Наибольшим риском остается сценарий, при котором возникнет хаос или паника - как это было в 2022 году, когда российские войска отступали в Харьковской области“, - заключает австрийский аналитик.