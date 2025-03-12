Украинская армия уходит? Что происходит в Курской области

По мнению Згурца, для украинской стороны больше нет и политической целесообразности удерживать позиции в Курской области, которая заключалась в потенциальном обмене территориями между Украиной и Россией. „Трамп игнорирует эту составляющую. Поэтому она становится несколько призрачной. Следовательно, на первый план выходят военные цели. А они уже в значительной степени достигнуты: минимизировать риски для Сумской области, оттянуть определенное количество российских сил с других направлений и нанести им максимальный ущерб“, - отметил Згурец.

В то же время мнения западных аналитиков по итогам курской операции ВСУ разделились. Бывший советник министра обороны Германии Нико Ланге (Nico Lange) в интервью немецкому телеканалу ZDF, так же как и Сергей Згурец, оценил операцию ВСУ в Курской области как успешную. Он не исключает, что украинские военные еще некоторое время смогут держать там оборону. „Украина заняла ряд выгодных для обороны точек в Курской области и удерживает их, несмотря на российское наступление. Россияне еще далеки от того, чтобы полностью вытеснить украинцев из Курской области. Для украинцев очевидно: пока бои с этими огромными силами с российской стороны ведутся на территории России, этих сил россиянам не хватает в Украине. Каждый день с этой точки зрения - это выигрыш“, - говорит Нико Ланге. По его мнению, курская операция показала слабость российских властей, которым не удалось выбить украинские силы с российской территории в сжатые сроки, как того требовал Кремль.