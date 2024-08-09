Украинская армия расширяет зону контроля в Курской области. Каковы ее планы?

В среду вечером сообщалось о попытке передовых подразделений украинской армии захватить другой райцентр области — Коренево, расположенный в 30 километрах к северо-западу от Суджи и в 20 километрах до ближайшей точки границы. По данным российских телеграм-каналов, атака была отбита, украинские войска отступили, но недалеко, и, возможно, готовят новый удар.

Ввиду отсутствия сплошной линии фронта в Курской области огромная часть территории находится в неподконтрольной обеим сторонам конфликта, так называемой серой зоне. Именно оттуда чаще всего передают информацию о появлении мобильных разведывательных групп ВСУ .

Из зоны боев поступает много сообщений, но большинство из них не проверены, и полная картина происходящего остается неясной. К тому же ситуация меняется быстро.

Американский Институт изучения войны (ISW), как обычно, дает осторожную оценку результатов боев, фиксируя положение воюющих сторон только на основании стопроцентно подтвержденных данных геолокации.

Минобороны России заявляет, что за минувшие сутки „продвижения противника не допущено“, а „попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении“ пресекаются.

Накануне также появилось видео, на котором более 40 российских военных сдались в плен ВСУ в районе контрольно-пропускного пункта „Суджа“.

Атаки ВСУ следуют и по другим направлениям, сообщается о массовой эвакуации мирных граждан. Жителей приграничья вывозили в том числе на инкассаторских бронемашинах, рассказал в четверг Владимиру Путину врио губернатора области Алексей Смирнов.

Минобороны России, которое во вторник заявляло о 300 военнослужащих ВСУ, проникнувших в Курскую область, в четверг в своей сводке делало акцент на недопущении продвижения противника.

О завершении строительства двух усиленных линий обороны курский губернатор Роман Старовойт докладывал в октябре 2022 года.

„Подтвержденное местоположение наступающих украинских частей в Курской области указывает на то, что они прорвали по крайней мере две российские оборонительные линии и заняли опорный пункт“, — пишет ISW.

По данным ISW, продвижение украинских войск в Курской области составило по меньшей мере 10 километров в глубину, украинская бронетехника заняла позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа — Коренево.

Российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что украинское командование задействовало в операции в Курской области личный состав и технику по меньшей мере пяти бригад и еще нескольких боевых батальонов, не считая вспомогательных подразделений.

В тот же день вечером в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Накануне, 7 августа, глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что продвижение украинских подразделений (их численность он оценил до 1000 человек) вглубь Курской области остановлено.

„Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения“, — заявило российское оборонное ведомство.

Пропагандистский канал „Рыбарь“ говорит о восьми украинских бригадах — двух десантно-штурмовых и двух механизированных, а также еще четырех, которые, по его информации, „в мероприятиях ограниченно участвуют“.

По его сведениям, Суджа находится „практически под полным контролем ВСУ“, туда перебрасываются украинские подкрепления. „Российские силы контролируют кольцевую развязку к востоку от города“, — пишет „Рыбарь“, но тут же указывает, что „в Мирный украинские формирования тоже сумели войти и закрепиться“.

Потеря Мирного означает, что райцентр и его окрестности почти что взяты в кольцо и остается единственная дорога для отхода на северо-восток — трасса Р200 на Курск.