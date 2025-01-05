Украинская армия перешла в наступление в Курской области

Независимых данных о ситуации в Курской области пока нет. В условиях активно ведущихся боевых действий получить такие сведения трудно.

В начале августа украинские военные в результате наступления заняли часть районов Курской области. Впоследствии, по оценкам, около половины этой территории была отбита войсками РФ, но ВСУ до сих пор удерживают Суджу и около 500 кв. км территории. В последние дни в Telegram-каналах распространялись сообщения о подготовке нового наступления, предположительно приуроченного к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.