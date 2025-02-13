Украинская армия контратакует возле Покровска. Что это значит

В частности, украинские военные выбили россиян с позиций в селе Даченское к югу от Покровска, а также возле села Водяное Второе, расположенного восточнее города.

„Да, на юго-западе от Покровска, а это просто большое количество сел и поселков, идут бои. Да, там есть примеры успешных контратак. Да, там есть примеры отдельных попыток зацепиться за те или иные населенные пункты. И да: там есть постоянный бой“, — заявил представитель ОСГВ Виктор Трегубов.