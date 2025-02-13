Украинская армия контратакует возле Покровска. Что это значит

С начала 2025 года количество боестолкновений на фронте стабильно падает, например, в первые недели февраля долго фиксировалось менее 100 российских атак в день. В последний раз подобные показатели активности российской армии были зафиксированы полгода назад, в августе.
Но наиболее угрожающей остается ситуация возле Покровска. Фактически здесь ежедневно фиксируется около трети, а иногда и до половины всех российских атак на всем фронте протяженностью около 1000 км.
Здесь, по данным Генштаба ВСУ, россияне также несут наибольшие потери. Главком ВСУ Александр Сырский привел статистику, согласно которой только за январь Москва потеряла возле Покровска 15 тыс. военных, из которых 7 тысяч — безвозвратно.
Однако последнее относительно стремительное продвижение российской армии здесь было зафиксировано еще в конце ноября — начале декабря 2024 года, когда российские военные смогли прорваться к юго-западным окраинам Покровска. За прошедшие два месяца ВСУ удалось существенно затормозить наступление противника. Более того — украинцы смогли организовать удачные контратаки.
Это произошло после замены командующего оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“ в конце января. За этот участок фронта стал отвечать генерал Михаил Драпатый, который одновременно является командующим Сухопутными войсками.
Борьба на флангах
С осени прошлого года армия РФ реализует свой план обхода Покровска с востока, юга и запада, чтобы перерезать коммуникации украинского гарнизона.
К восточным окраинам города российская армия смогла приблизиться еще в конце сентября 2024 года. К концу осени она перерезала южные дороги, ведущие к Покровску, а в декабре вышла на юго-западную автодорогу, к городу Межевая (Днепропетровская область) возле села Котлино.
Следующая цель российских военных — перерезать трассу до Павлограда севернее, а также выйти на административные границы Днепропетровской области. Обе задачи не выглядят невыполнимыми — в обоих случаях россиянам осталось преодолеть примерно 4-5 км. Однако от этой цели Кремль отделяет стремительно растущее сопротивление ВСУ на этом участке фронта.
Украинский аналитический портал DeepState сообщил 10 февраля, что при помощи контратак ВСУ восстановили положение сразу в двух местах на Покровском участке.
В частности, украинские военные выбили россиян с позиций в селе Даченское к югу от Покровска, а также возле села Водяное Второе, расположенного восточнее города.
В первом случае контрудар Сил обороны позволил снять угрозу захвата важного узла обороны возле железнодорожной станции Чунишено. Во втором случае — затормозил попытки россиян перерезать трассу Покровск-Константиновка.
На следующий день DeepState сообщил, что ВСУ смогли выбить россиян также из села Песчаное, расположенного юго-западнее Покровска.
Информацию об успешных контратаках подтверждают в командовании оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“.
„Да, на юго-западе от Покровска, а это просто большое количество сел и поселков, идут бои. Да, там есть примеры успешных контратак. Да, там есть примеры отдельных попыток зацепиться за те или иные населенные пункты. И да: там есть постоянный бой“, — заявил представитель ОСГВ Виктор Трегубов.
Российские провоенные телеграм-каналы также пишут о „локальных контратаках“ украинской армии к югу и западу от Покровска, но уверяют, что в большинстве своем они не имели успеха.
Почему это важно?
Очевидной целью этих действий украинского командования является не просто затормозить наступление противника около Покровска, но в идеале полностью срезать удлиненный „клин“, который российская армия сформировала на юго-западном фасе.
Это вклинение длиной примерно 7 км и шириной до 10 км сформировалось в районе Песчаное — Успеновка и тянется до отрезка Удачное — Котлино.
Аналитик из украинской группы „Информационное сопротивление“ Константин Машовец отмечает, что на этом небольшом участке фронта Россия сконцентрировала главные силы сразу двух общевойсковых армий (41-й и 2-й), а именно — часть сил 90-й танковой дивизии и не менее пяти мотострелковых бригад.
Однако такие значительные силы не смогли выполнить главную задачу — пробиться севернее и западнее Покровска, захватив села Удачное, Успеновка, Зверево и другие.
Причина, по мнению Машовца, состоит в том, что российское командование недооценило необходимость расширять свое вклинение не только на запад, но и на юг.
„То есть само окружение и обход Покровска напрямую связано с необходимостью постоянно „толкать“ вперед 90-ю тд [танковую дивизию — Ред.], которая действует своими основными силами на юг, на Новопавловском направлении, с целью прикрытия левого фланга своей ударной группы. И чем „глубже“ российские войска залезают на северо-запад от Покровска, тем дальше и интенсивнее им нужно „толкать“ эту дивизию“, — указывает обозреватель.
Он считает, что командование российских войск „поспешило“ с наступлением западнее Покровска. По его мнению, эту операцию можно было организовать только после полной ликвидации украинского плацдарма вблизи Курахово.
По состоянию на 11 февраля группировка ВСУ все еще продолжает удерживать этот „карман“ возле сел Дачное, Улаклы и Константинополь. Это в 27-30 км южнее Покровска.
Соответственно, Кремль вынужден распылять свои лучшие боеспособные части, в частности, 90-ю танковую дивизию, сразу на два противоположных направления и не может достичь полного успеха ни на одном из них.
Такое „растягивание“ российских сил приводит к уменьшению их плотности, а это, в свою очередь, позволяет ВСУ проводить локальные контрудары.
Машовец прогнозирует, что командование РФ в ближайшее время попытается перегруппировать свои войска, чтобы решить эту проблему на Покровском направлении.
Российские источники, например, провоенное издание Readovka, отмечают, что первоначальные попытки Украины срезать глубокое вклинение российской армии возле Покровска потерпели неудачу.
„Воплотить в жизнь столь амбициозный план, обеспеченный значительными силами и интенсивной артиллерийской поддержкой, у неприятеля не вышло. ВСУ повторили свою старую ошибку. Они избегали единовременного ввода в бой достаточного количества сил, способных добиться куда большего за счет числа и напора“, — сказано в аналитической записке издания.