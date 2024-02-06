Украинка, победившая на конкурсе "Мисс Япония", отказалась от титула. Почему это произошло?

Мнения японцев по этому поводу в соцсетях разделились: некоторые приветствовали победу натурализованной гражданки, другие заявляли, что она не олицетворяет традиционные японские идеалы красоты.

Сиино стала первой натурализованной гражданкой Японии , победившей на конкурсе красоты. Гражданство Японии девушка получила только в 2022 году. После получения титула "Мисс Япония" Сиино сказала: "Меня много раз не принимали за японку, но я полна благодарности за то, что сегодня меня признали японкой".

Каролина родилась в Украине в Тернопольской области и переехала в Японию в 5 лет после того, как ее родители развелись, а мать вышла замуж за японца, фамилию которого она сейчас носит.

Каролине Сиино 26 лет, победу на японском конкурсе красоты она одержала две недели назад. Сразу после этого начались дискуссии об этническом происхождении девушки.

Каролина Сиино, победившая на конкурсе "Мисс Япония -2024" японка украинского происхождения, отказалась от своего титула. Информацию об этом Украинской службе Би-би-си подтвердила ее мать. Это произошло впервые в истории конкурса.

"Новоизбранная „Мисс Япония“ не имеет японских корней, она — стопроцентная украинка. Конечно, красивая, но это конкурс „Мисс Япония“. Где японки?" — спрашивал один из пользователей соцсети Х.

"Если бы она была наполовину [японкой], конечно, без проблем. Но она этнически на 0% японка и даже не родилась в Японии", — написал другой пользователь.

В соцсетях девушки не было ни одного упоминания об Украине, кроме одного фото с украинским флагом, опубликованного полтора года назад.

Но в интервью Украинской службе Би-би-си уже после победы на конкурсе девушка рассказывала, что планирует помогать украинским детям, у которых нет родителей.

Она также говорила, что чувствует себя японкой, но когда слушает украинскую музыку и смотрит украинские фильмы, чувствует связь и с Украиной.