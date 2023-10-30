Украинцы против проведения выборов, пока идет война

Таковы данные представительного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Социологи отмечают также, что 65% респондентов высказались против возможности дистанционного голосования на выборах в интернете. По их мнению, этот вариант несет с собой высокую вероятность фальсификаций.
Абсолютное большинство опрошенных – 88% – заявили, что не поддерживают идею ограничения некоторых гражданских прав на период послевоенного восстановления страны.
Радио Свобода
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