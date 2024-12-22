Украинцы о 2025-м: надежда на мир, но не любой ценой

„Когда мы задаем вопрос в формате пакетов мирных договоренностей, более половины украинцев будут готовы принять отсрочку освобождения территорий в обмен на гарантии безопасности. Респонденты отмечают, что это трудное решение, но сейчас приоритет номер один - получение эффективных гарантий безопасности, а не очередной Будапештский меморандум“, - отмечает социолог. В 1994 году РФ, США и Великобритания в обмен на отказ Киева от ядерного оружия обязались уважать суверенитет и существующие границы Украины.

При этом 64 процента украинцев не считают целесообразными переговоры с РФ без реальных гарантий Запада, свидетельствует исследование Info Sapiens. Лучшей гарантией безопасности для Украины, по мнению Михаила, с которым DW пообщалась на киевском Майдане, остается членство в НАТО. „Это было бы важнейшей гарантией того, что на нас снова не нападут. Даже при условии, если мы отдадим какие-то территории. Но если нас будут склонять к замораживанию конфликта без принятия в НАТО, то чем это отличается от тех бумажек, которые мы подписывали, отдавая ядерное оружие?“, - говорит наш собеседник.