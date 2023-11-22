Украинцев призвали экономить электроэнергию

«Сегодня в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. В диспетчерской "Укрэнерго" прогнозируют, что в вечерние часы он может увеличиться", - говорится в сообщении.
Есть три основные причины отсутствия электричества:
- повышенный расход из-за холодов;
- повышенная аварийность блоков электростанций;
- недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.
Диспетчерская "Укрэнерго" ищет возможности покрыть дефицит.
"Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", - обратились к гражданам энергетики.
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