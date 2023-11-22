Украинцев призвали экономить электроэнергию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Sputknik/Scanpix
В среду, 22 ноября, в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии. Эксперты-энергетики призывают жителей экономить электроэнергию, особенно по вечерам.

«Сегодня в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. В диспетчерской "Укрэнерго" прогнозируют, что в вечерние часы он может увеличиться", - говорится в сообщении.

Есть три основные причины отсутствия электричества:

  • повышенный расход из-за холодов;
  • повышенная аварийность блоков электростанций;
  • недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.


Диспетчерская "Укрэнерго" ищет возможности покрыть дефицит.

"Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", - обратились к гражданам энергетики.

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