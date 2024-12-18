Украина заявила о создании лазерного оружия "Трезубец". Что это может быть?

Из короткого заявления Сухаревского не было понятно, как выглядит это оружие, каковы его характеристики, и испытывали ли его в боевых условиях.

Сухаревский сделал это заявление 16 декабря на конференции, посвященной перспективам сотрудничества европейской и украинской военной промышленности. По словам командующего Силами беспилотных систем, украинская разработка называется „Тризуб“ („Трезубец“). Сейчас идет работа над ее масштабированием и усилением.

„Сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть [боевой] лазер. Мы уже на высоте больше двух километров этим лазером можем сбивать самолеты“, — цитировало Сухаревского агентство Інтерфакс-Україна.

Громкие заявления советских и американских властей о способности сбивать ракеты и самолеты лазерами на практике оказывались лишь словами. Опытные образцы разрабатывались, но потом разработки быстро сворачивали из-за нехватки финансирования и перспектив.

В теории мощный луч лазера должен был за считанные секунды прожигать технику противника. Такое оружие можно было бы применять и в обороне, и в наступлении. Казалось, что это — идеальное средство уничтожения. Но на практике все оказалось сложнее.

Разрабатывать боевые лазеры ведущие державы начали еще 60-70 лет назад. Идея получить относительно недорогое, безотказное, универсальное, многоразовое и эффективное оружие была заманчива для военного руководства тогдашних сверхдержав, СССР и США.

Тратить на них дорогие зенитные ракеты неэкономно, а попытки сбивать беспилотники из пулеметных установок с земли часто оказываются безрезультатными.

Но новые вызовы, в том числе российско-украинская война, дали новый импульс разговорам о боевом лазере. Это связано с поисками доступного и многоразового способа противодействия дешевым беспилотникам, которые стали чуть ли не основным массовым оружием в этой войне.

В конце прошлого века державы решили сконцентрировать ресурсы на усовершенствовании уже имевшихся систем „обычного“ оружия, в первую очередь дальнобойных ракет.

Основные препятствия — необходимость в мощном источнике энергии для питания лазера и его охлаждение после работы, зависимость от погоды, проблемы с поражением нескольких движущихся целей одновременно и стоимость компонентов.

Прожигание корпуса дрона мощным лазерным лучом, выстрелом „копеечной стоимости“, выглядит подходящим решением.

У кого уже есть лазерное оружие?

Клуб стран, которые заявляли, что имеют лазерное оружие, невелик. Кроме уже упомянутых США и России (как преемницы СССР), такие технологии, вероятно, имеют Китай, Британия, Южная Корея, Япония и Израиль.

Американские власти говорили о разработке в США лазерных противоракетных модулей, а также систем для флота и авиации.

Что касается китайских разработок, то была информация о наличии у китайцев лазерного зенитного оружия, а также лазерных винтовок, которые применяют силовые структуры, причиняя ожоги участникам беспорядков.