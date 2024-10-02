2024.10.02 15:58

Украина выводит войска из Угледара

 
BBC Russian
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Evgeniy Maloletka | AP / Scanpix

Силы обороны Украины официально подтвердили выход из Угледара. Российские военные ранее заявили о захвате города на юго-западе Донецкой области.

По сообщению оперативно-стратегической группы войск „Хортица“, из-за угрозы окружения украинские военные решили вывести войска из города.

„Понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города. Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий“, — говорится в заявлении украинских военных.

Бои за Угледар, который имеет большое стратегическое значение, шли с конца марта 2022 года.

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