Украина ввела экстренные отключения света из-за атаки РФ

Власти Украины в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры, нанесенные массированной ракетной атакой РФ, ввели экстренные отключения электроэнергии по всей стране. „В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии“, - написал в Facebook во вторник, 11 февраля, министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, атака на украинскую энергетику продолжается утром 11 февраля. „Как только позволит ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия“, - указал далее Галущенко.