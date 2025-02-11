Украина ввела экстренные отключения света из-за атаки РФ

Власти Украины в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры, нанесенные массированной ракетной атакой РФ, ввели экстренные отключения электроэнергии по всей стране. „В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии“, - написал в Facebook во вторник, 11 февраля, министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, атака на украинскую энергетику продолжается утром 11 февраля. „Как только позволит ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия“, - указал далее Галущенко.
В свою очередь компания „Укрэнерго „ сообщила в Telegram, что „меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме“.
Массированная российская атака на Украину
В ночь на 11 февраля Россия, продолжая войну против соседней страны, атаковала Украину крылатыми ракетами „Калибр“ из акватории Черного моря, а также ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами, сообщили Воздушные силы ВСУ. В Киеве и многих областях была объявлена воздушная тревога.
Среди прочего, в ВСУ сообщили об атаках на Запорожскую, Сумскую, Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Полтавскую области. Жителей призывают оставаться в укрытиях.