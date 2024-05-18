Украина возвращает консульские услуги для мужчин за рубежом

Если бумажный документ отсутствует, а электронный кабинет призывника еще не заработал, то гражданин Украины может стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета и после этого подать заявление на получение консульской услуги, пояснили в МИД. Военно-учетный документ не обязательно подавать в трех случаях: если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину, если консульское действие совершается в интересах ребенка, второй родитель которого является иностранцем или лицом без гражданства, а также если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.