Украина требует осмотра места крушения Ил-76 экспертами ООН

По словам омбудсмена, он также попросил предоставить Киеву информацию о том, проинформировала ли Россия эти организации о перевозке военнопленных самолетом. Одновременно Дмитрий Лубинец выразил уверенность в том, что международных экспертов не допустят к осмотру места падения самолета, несмотря на "заявления-обвинения" РФ, как это было "в случае с трагедией в Еленовке".

"Ответственность за военнопленных лежит на удерживающей их стороне"

Кроме того, Лубинец подтвердил, что в день катастрофы планировался обмен пленными между Украиной и РФ. "Согласно Женевским конвенциям, полная ответственность за жизнь и здоровье военнопленных лежит на стороне тех, кто их удерживает. Кроме того, перевозящая военнопленных страна должна полностью обеспечивать их безопасность и сообщать и информировать о перемещении военнопленных МККК. В данном случае эта ответственность на России", - подчеркнул он.