Украина стала самой милитаризованной страной мира

При оценке уровня милитаризации эксперты BICC соотнесли военный аппарат и гражданское общество в 149 странах мира. Среди прочего при этом оценивались - уровень военных расходов, число военнослужащих, количество тяжелых вооружений в соотношении с размером ВВП и другими гражданскими показателями.

В индексе GMI учитывались новейшие имеющиеся в распоряжении его составителей данные, большинство из которых относятся к 2022 году. Тем самым, данные о военной операции Израиля против террористической группировки ХАМАС, начавшейся после 7 октября 2023 года, в исследовании не были учтены.

Израиль был самой милитаризованной страной мира последние 15 лет