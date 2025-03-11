2025.03.11 20:49

Украина согласна на паузу в военных действиях на 30 дней, США возобновят военные поставки и обмен разведданными

 
Ukrainos ir JAV delegacijų derybos Saudo Arabijoje
Ukrainos ir JAV delegacijų derybos Saudo Arabijoje
ФОТО: SAUL LOEB | AFP / Scanpix

Делегации Украины и США сделали совместное заявление по итогам переговоров в Джидде. Наиболее важные его элементы: Украина готова согласиться на „временный 30-дневный режим прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и однозначного выполнения Российской Федерацией“.

Также в заявлении говорится, что США возобновят помощь Украине в сфере безопасности и обмен разведданными сообщила BBC.

Переговоры украинской и американской делегаций в Джидде, по данным Госдепартамента, начались в 09:15 по Гринвичу, то есть около восьми часов назад.

Полчаса назад пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, также находящаяся в Джидде, сказала, что это „волнующий день“, „день, который может многое значить для всех людей во всем мире, когда речь заходит о том, что важно“. По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио настроен оптимистично.

„Так что могут быть другие отличные новости для человечества, мы очень оптимистичны. Я знаю, что министр очень оптимистичен, потому что он знает, что поставлено на карту“, — сказала Брюс.

Новость будет обновляться.

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