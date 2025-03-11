Украина согласна на паузу в военных действиях на 30 дней, США возобновят военные поставки и обмен разведданными

Также в заявлении говорится, что США возобновят помощь Украине в сфере безопасности и обмен разведданными сообщила BBC.

Переговоры украинской и американской делегаций в Джидде, по данным Госдепартамента, начались в 09:15 по Гринвичу, то есть около восьми часов назад.

Полчаса назад пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, также находящаяся в Джидде, сказала, что это „волнующий день“, „день, который может многое значить для всех людей во всем мире, когда речь заходит о том, что важно“. По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио настроен оптимистично.