Украина: Россия пытается воспользоваться "напряжением" между Зеленским и Залужным.

Об этом в интервью газете The Times заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилов сказал, что цель российских агентов - вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения.
Алексей Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.
Как ранее сообщалось, прокуратура Люблина передала дело о так называемой российской шпионской сети в суд, где будут судить 16 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России.