Украина: Россия пытается воспользоваться "напряжением" между Зеленским и Залужным.

Об этом в интервью газете The Times заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов сказал, что цель российских агентов - вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения.

Алексей Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.