Украина: Россия несет большие потери под Авдеевкой

Об этом сообщили высокопоставленные украинские чиновники и военнослужащие.

"Поля просто усеяны трупами", – заявил агентству Франс Пресс заместитель командира батальона 47-й механизированной бригады по имени Александр.

"Они пытаются измотать наши позиции постоянными волнами атак", – сказал он.

Александр отказался назвать полное имя по соображениям безопасности.

Россия использовала аналогичную стратегию в отношении Бахмута, который она в конце концов захватила.

С середины октября Россия безуспешно пытается захватить этот небольшой город, заявила украинская сторона. Город расположен в 5 километрах от Донецка, подконтрольного России административного центра региона.