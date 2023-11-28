Украина развивает новый маршрут доставки зерна на мировые рынки

Все больше судов направляются в черноморские порты Украины и выходят из них с зерном, металлами и другими грузами, несмотря на угрозу нападения и взрывоопасные мины.

Это происходит благодаря новому судоходному коридору, созданному после того, как Россия вышла из соглашения, которое позволяло безопасно вывозить продовольствие из Украины на фоне военных действий.

Экспорт придает импульс экономике Украины, зависящей от сельского хозяйства, и вновь делает ее важным источником доступных продуктов питания для развивающихся стран, где усиливается продовольственная нестабильность.