Украина получила девятый транш макрофинансовой помощи ЕС на 1,5 млрд евро

"В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд евро - это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой", - написал он в Telegram.
Одновременно Шмыгаль указал, что власти Украины участвуют в разработке Еврокомиссией новой долгосрочной программы Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. "Рассчитываем в следующем году получить из них 18 млрд евро", - отметил он далее. Шмыгаль также поблагодарил европейцев "за непоколебимую солидарность с Украиной".
Deutsche Welle
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